Malatya'da minibüs hafif ticari araca çarptı: 12 yaralı

Malatya Haberleri Anadolu Ajansı 14.07.2021 - 15:39
Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı, Malatya'da alınan bilgiye göre, Halil Aslan yönetimindeki 08 AAT 541 plakalı minibüs, Malatya-Kayseri karayolunun Darende ilçesi kesiminde Mehmet Ay yönetimindeki 07 E 9800 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.
Kazada sürücüler ile 10 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Darende İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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