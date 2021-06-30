Malatya'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Malatya Haberleri 30.06.2021 - 10:54
Adıyaman istikametinden Malatya yönüne seyir halinde olan Nida Özcan (34) yönetimindeki 44 ACY 407 plakalı otomobil, Erkenek Mahallesi'nde yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücüyle araçtaki Gönül Serindağ (41), ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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