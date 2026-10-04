Malatya'da otomobil yol kenarındaki otobüse çarptı. 3 yaralı

Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu otobüste ise yaralanan olmazken bir süreliğine trafiğe kapatılan güzergah araçların çekici marifetiyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan biri kadın 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 00.45 sıralarında Malatya -Ankara karayolu Sanayi Alt Geçidi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Siirt'ten Samsun'a giden 55 AEH 575 plakalı yolcu otobüsü, Sanayi Alt Geçidi girişinde arıza yaptı. Sürücünün otobüsü yolun sağına çekerek motora su koyduğu sırada aynı yöne seyreden 27 VZ 853 plakalı otomobil otobüse çarparak altına girdi.

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