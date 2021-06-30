Malatya'da otomobilin çarptığı kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

Malatya Haberleri 30.06.2021 - 15:50
İnönü Caddesi'nde 24 Haziran'da yolun karşısına geçmeye çalışırken B.E. idaresindeki 44 ACT 347 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sabiha Gül Soğancı (23), yaşam mücadelesini kaybetti.
Soğancı'nın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
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