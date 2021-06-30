Malatya'da otomobilin çarptığı kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti (Malatya Haberleri)

Malatya'da geçen hafta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Malatya Haberleri 30.06.2021 - 15:50

Malatya'da otomobilin çarptığı kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

İnönü Caddesi'nde 24 Haziran'da yolun karşısına geçmeye çalışırken B.E. idaresindeki 44 ACT 347 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sabiha Gül Soğancı (23), yaşam mücadelesini kaybetti.

Soğancı'nın cenazesi, işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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