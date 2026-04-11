Malatya'da ruhsatsız silah operasyonu

11.04.2026 16:22

Anadolu Ajansı
AA

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

 

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, ruhsatsız 6 tabanca, 3 av tüfeği, 7 tabanca şarjörü, çeşitli çaplarda 93 fişek ile 4 cep telefonu ele geçirdi.

 

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

