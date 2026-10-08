Malatya'da şantiye alanında yangın. İşçilerin kaldığı 30 konteyner yandı
08.10.2026 16:35
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde şantiye alanında çıkan yangında yaklaşık 30 konteyner yanarak zarar gördü.
Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi’nde bulunan şantiye alanında işçilerin barınması için kullanılan konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 30 konteyner yanarak zarar görürken olayda yaralanan olmadı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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