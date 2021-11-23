Malatya'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Haberler - Malatya Haberleri Anadolu Ajansı 23.11.2021 - 20:10
Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı, Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel mahallesinde henüz öğrenilemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda av tüfeğinden çıkan saçmalar nedeniyle yaralanan M.T, ile M.A, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesini kaldırıldı.
Ekipler, olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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