Malatya'da sokak ortasında kadın cinayeti. Feride'yi eski eşi katletti
11.05.2026 11:38
Katil zanlısı eski eş gözaltına aldı.
Malatya'da 35 yaşındaki Feride Karakaya, eski eşi tarafından sokak ortasında av tüfeğiyle vurulup öldürüldü.
Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.
Malatya'da Akpınar Mahallesi'nde H.K., saat 08.00 sıralarında sokakta önünü kestiği eski eşi Feride Karakaya'yı (35) av tüfeği ile vurdu.
Şüpheli, daha sonra yere yığılan Feride Karakaya'nın yakın mesafeden başına ateş etti.
Ağır yaralanan Karakaya, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası kalp masajı eşliğinde ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan Feride Karakaya, yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan H.K.’yi suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına aldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
