Malatya'da tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
08.07.2026 15:04
Tıra çarpan araç paramparça oldu.
Malatya'da tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Araç sürücüsü yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulan araç kullanılamaz hale gelirken, araç sürücüsü ise yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye derhal jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kazanın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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