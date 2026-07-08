Malatya'da tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye derhal jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildi.

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