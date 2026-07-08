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Malatya'da tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü

08.07.2026 15:04

Malatya'da tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü
IHA

Tıra çarpan araç paramparça oldu.

İHA
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Malatya'da tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da önünde ilerleyen tıra arkadan çarpan otomobil hurda yığınına dönerken, kazada 1 kişi yaralandı.

 

Kaza, saat 13.30 sularında Yeşilyurt ilçesi Havaalanı Yolu 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde gerçekleşti. OSB yönüne doğru gitmekte olan tıra, arkasından gelen araç çarptı.

IHA

Araç sürücüsü yaralı halde hastaneye kaldırıldı.

Çarpışmanın şiddetiyle metrelerce savrulan araç kullanılamaz hale gelirken, araç sürücüsü ise yaralandı.

 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye derhal jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildi.

 

Kazanın ardından jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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