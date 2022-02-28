Malatya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Haberler - Malatya Haberleri Anadolu Ajansı 28.02.2022 - 09:12
Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakaları alınamayan iki otomobil, Başharık Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde çarpıştı.
Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan bir kişi, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Malatya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Malatya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.