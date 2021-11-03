Haberler - Malatya Haberleri Anadolu Ajansı 03.11.2021 - 09:46
Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı, Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan, nakleden, bulunduran şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik yapılan istihbarat çalışması neticesinde Kale ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Şüpheli Y.S'ye ait peynir bidonlarında 3 paket halinde toplam 5 kilo 890 gram kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan Y.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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