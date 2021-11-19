Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Haberler - Malatya Haberleri Anadolu Ajansı 19.11.2021 - 12:03
Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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