Malatya'da uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğanşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.



Ekipler, 2 şüphelinin üst aramasında, 135,37 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi.



Zanlıların ikametlerindeki aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 8 kapsül, 191 fişek ile tarihi eser niteliği taşıyan ve farklı dönemlere ait 64 parça materyal bulundu.





Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen materyaller, Malatya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.



Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

