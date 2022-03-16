Malatya'da uyuşturucu operasyonunda tarihi eser ele geçirildi

Haberler - Malatya Haberleri Anadolu Ajansı 16.03.2022 - 14:07
Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğanşehir ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, 2 şüphelinin üst aramasında, 135,37 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi.
Zanlıların ikametlerindeki aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 8 kapsül, 191 fişek ile tarihi eser niteliği taşıyan ve farklı dönemlere ait 64 parça materyal bulundu.
Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen materyaller, Malatya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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