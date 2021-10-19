Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Haberler - Malatya Haberleri Anadolu Ajansı 19.10.2021 - 12:15
Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, yeşil reçeteye tabi 6 bin 50 hap, 130 gram esrar, 1,72 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 33 fişek, pompalı tüfek ve av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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