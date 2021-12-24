Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı, Malatya'nın Darende ilçesinde kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için dağlardaki çeşitli noktalara yem bırakıldı.



Yaban hayvanları için doğaya yem bırakan Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu, kışın şiddetli soğuk, fırtına ve kardan dolayı yeterince beslenemeyen yaban hayvanlarının, yaşamlarını sürdürebilmesi için yemlerle desteklendiğini söyledi.



Yaban hayvanlarının en yoğun olduğu noktalara yem bırakıldığını kaydeden Türkoğlu, "Amacımız aç kalan yaban hayvanlarının beslenmelerini, onların doğal ortamlarında kalmasını sağlamak, vatandaşlarımızı yerleşim yerlerine inerek rahatsız etmelerini engellemek." dedi.



Kaymakam Türkoğlu ile mahalle halkı, asker ve polislerden oluşan ekip, Günpınar Vadisi'ndeki karla kaplı bölgede belirlenen noktalara yem, yeşillik ve kemik bıraktı.