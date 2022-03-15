Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı

Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı,

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde 4 zanlının internet ortamında yasa dışı bahis oynattığını belirledi.



Şüphelilere ait ev, internet kafe ve kıraathaneye operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.



Operasyonda, 2 tabanca, 131 tabanca mermisi, 40 kalaşnikof mermisi, 3 bilgisayar kasası, 4 cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 450 lira ele geçirildi.



Dört şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.





