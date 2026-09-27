Malatya'da zincirleme kazada otomobil ikiye bölündü. 4 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazada çarpışmanın etkisi ile ikiye bölünen otomobilin sürücüsü M.A. ile yanındaki H.A., B.M.A ve 44 AHK 965 plakalı hafif ticari araçtaki F.G. yaralandı.

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