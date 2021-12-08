Malatya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Haberler - Malatya Haberleri Anadolu Ajansı 08.12.2021 - 15:31
Malatya Haberleri - Anadolu Ajansı, Mehmet Altaş yönetimindeki 31 PN 588 plakalı tır, Ali Şanaldı idaresindeki 44 J 7756 plakalı yolcu minibüsü ve Turan Subaşı'nın kullandığı 44 AJN 609 plakalı otomobil, Erkenek Mahallesi Çamurlu mevkisinde çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Subaşı ile minibüsteki Savaş Arpacı ve Hacer Kaynakçı yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Malatya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Malatya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.