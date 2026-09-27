Malatya'daki zincirleme kazada otomobil ikiye bölündü. 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Fırıncı Mahallesi'nde meydana meydana geldi. M.A.'nın kullandığı 44 AEE 258 plakalı otomobil , 44 AHK 965 plakalı hafif ticari araç ve 44 PV 080 plakalı hafif ticari araç, kazaya karıştı.

İhbarla bölgeye sağlık , itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada çarpışmanın etkisi ile ikiye bölünen otomobilin sürücüsü M.A. ile yanındaki H.A., B.M.A ve 44 AHK 965 plakalı hafif ticari araçtaki F.G. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü M.A, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Akkuş'un cenazesi, hastanedeki işlemlerinin Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.