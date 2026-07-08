Narkotik köpeği takside 2 kilo uyuşturucu buldu
08.07.2026 14:31
Narkotik köpeği, 2 kilo 29 gram uyuşturucu tespit etti.
Malatya'da narkotik dedektör köpeğinin taksinin motor bölümünde yaptığı aramada 2 kilo 29 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.
Malatya'da polisin düzenlediği operasyonda, bir taksinin motor bölümüne gizlenmiş 2 kilo 29 gram sentetik kannobinoid ham maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonrası durdurdukları takside narkotik dedektör köpeğiyle detaylı arama yaptı.
Yapılan aramada, aracın motor kaputu altına saklanmış 2 kilo 29 gram sentetik kannobinoid ham maddesi bulundu.
Yolcu gözaltına alındı.
Ekipler, takside yolculuk eden ve ismi açıklanmayan zanlıyı kelepçeleyerek gözaltına aldı.
Emniyet yetkilileri, ele geçirilen bu sentetik kannobinoid ham maddesinin, şehirde tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğuna dikkat çekti.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu ve işlemleri devam ediyor.
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