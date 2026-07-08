Narkotik köpeği takside 2 kilo uyuşturucu buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takip sonrası durdurdukları takside narkotik dedektör köpeğiyle detaylı arama yaptı.

Malatya 'da polisin düzenlediği operasyonda, bir taksinin motor bölümüne gizlenmiş 2 kilo 29 gram sentetik kannobinoid ham maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu ve işlemleri devam ediyor.

Emniyet yetkilileri, ele geçirilen bu sentetik kannobinoid ham maddesinin, şehirde tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğuna dikkat çekti.

Ekipler, takside yolculuk eden ve ismi açıklanmayan zanlıyı kelepçeleyerek gözaltına aldı.

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