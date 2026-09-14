Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Malatya’da sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Adres ve araçlardaki aramalarda 5,5 kilo hap ham maddesi ile 3 bin 697 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Aramalarda 5 kilo 500 gram sentetik ecza hap ham maddesi, 3 bin 697 sentetik ecza hap, 249,34 gram sentetik kannabinoid, 33,32 gram esrar, 26,62 gram A-M sentetik kannabinoid ham maddesi, 1,85 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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