Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
14.09.2026 14:58
Operasyonda 10 şüpheli tutuklandı.
Malatya’da sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı. Adres ve araçlardaki aramalarda 5,5 kilo hap ham maddesi ile 3 bin 697 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Malatya’da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Aramalarda 5,5 kilo sentetik ecza hap ham maddesi ile binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik fiziki takipli çalışma yürüttü. Çalışmaların ardından 10 şüpheliye ait 4 araç ve 9 adreste arama yapıldı.
Aramalarda 5 kilo 500 gram sentetik ecza hap ham maddesi, 3 bin 697 sentetik ecza hap, 249,34 gram sentetik kannabinoid, 33,32 gram esrar, 26,62 gram A-M sentetik kannabinoid ham maddesi, 1,85 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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