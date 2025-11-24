Tenefüs ziliyle birlikte fenalaşan Sude öldü
24.11.2025 14:53
DHA
Malatya'da 12 yaşındaki Sude Demirci, okulda kalp krizi geçirdi. Minik Sude, hastanede hayatını kaybetti.
Hacı Abdi Mahallesi'ndeki Kemal Özalper Ortaokulu'nda kalp hastası olduğu öğrenilen 12 yaşındaki Sude Demirci, çalan teneffüs zilini ardından fenalaştı.
Durumu fark eden Demirci'nin sınıf arkadaşları, durumu idarecilere bildirdi. Okula gelen sağlık ekipleri, Sude Demirci'yi bilinci açık halde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Acil Serviste müdahale edilen ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Sude Demirci, yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
