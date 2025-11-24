Tenefüs ziliyle birlikte fenalaşan Sude öldü

Durumu fark eden Demirci'nin sınıf arkadaşları, durumu idarecilere bildirdi. Okula gelen sağlık ekipleri, Sude Demirci'yi bilinci açık halde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

