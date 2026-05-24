Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,76 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

20 Mayıs'ta kentin Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. 76 vatandaş hafif şekilde yaralandı. Kentte eğitime bir gün ara verilirken Prof. Dr. Şerif Barış, daha büyük bir sarsıntı beklenmemesi gerektiğini söylemişti.