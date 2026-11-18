Kaza , sabah saatlerinde Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. M.D.'nin kullandığı 06 BCJ 034 plakalı otomobil ile S.Ö. idaresindeki SP Q 44 yabancı plakalı başka bir otomobil çarpıştı.

Kazada her iki sürücü ile 06 BCJ 034 plakalı araçtaki F.D. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık , jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.