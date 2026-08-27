Malatya'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı: Çevredeki konutlar hasar aldı
27.08.2026 14:49
DHA
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.
Ferhadiye Mahallesi'nde inşaat alanında işçilerin kaldığı konteynerlerde öğle saatlerinde yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüdü. İşçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.