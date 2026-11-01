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Malatya'da uyuşturucu operasyonu

01.11.2026 10:55

Malatya'da uyuşturucu operasyonu
DHA

Uyuşturucu maddeye el konuldu.

DHA
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Malatya'da takip sonucu durdurulan kamyonette 112 bin 202 uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. 

 

Teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen bir kamyonet, kent girişinde durduruldu. Kamyonette yapılan aramada, yasa dışı yollarla nakledilen 112 bin 202 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. 

 

Uyuşturucu maddeye el konulurken, araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. 

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