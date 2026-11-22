Malatya'da yangında mahsur kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
22.11.2026 08:55
Son Güncelleme: 22.11.2026 09:13
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Malatya'da 8 katlı apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın nedeniyle yatalak hasta Mehmet C., hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Battalgazi ilçesi Yamaç Mahallesi'ndeki 8 katlı konutlarda saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, binanın 6'ncı katında 5 kişinin bulunduğu apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Apartman sakinleri tahliye edilirken ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yapılan kontrollerde yangının çıktığı odada bulunan yatalak hasta Mehmet C.'nin (90) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kayınbabasını kısa süre önce evlerine getirdiklerini söyleyen damadı, yangın sırasında salonda yattığını, bir anda gürültü duyduğunu ve alevleri görünce can havliyle dışarı çıktıklarını anlattı.
Yangın sırasında dairede bulunan bir kadın, çocuğunun kendisini uyandırması üzerine kalktığında yangını fark ettiğini söyledi.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.