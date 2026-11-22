Olay, Battalgazi ilçesi Yamaç Mahallesi'ndeki 8 katlı konutlarda saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, binanın 6'ncı katında 5 kişinin bulunduğu apartman dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartman sakinleri tahliye edilirken ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yapılan kontrollerde yangının çıktığı odada bulunan yatalak hasta Mehmet C.'nin (90) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kayınbabasını kısa süre önce evlerine getirdiklerini söyleyen damadı, yangın sırasında salonda yattığını, bir anda gürültü duyduğunu ve alevleri görünce can havliyle dışarı çıktıklarını anlattı.

Dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın sırasında dairede bulunan bir kadın, çocuğunun kendisini uyandırması üzerine kalktığında yangını fark ettiğini söyledi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.