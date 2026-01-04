Maliyeti karşılamadı, arazisindeki ürünü bedava dağıttı

Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Sait Yılmaz, 17 dönümlük arazisine marul ekti.

Bahçesindeki marulun bir kısmını satan Yılmaz, ürünün toplama maliyetinin satış fiyatının üzerine çıkması üzerine bedava dağıtma kararı aldı.

Çuvallarla marul toplamaya gelen vatandaşlar, onlarca marulu hayvanlara yem yapmak için topladı. Bedava dağıtılan marullar gün içerisinde bitti.

Tavuklarına marul topladığını ifade eden Mehmet Demir ise, "Marul tarlasında marulları böyle bedava topluyoruz. Tavuklara vereceğiz." diye konuştu.