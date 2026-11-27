İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ve Yalı Mahallesi’nde bulunan bir evi uyuşturucuyu saklamak amacıyla kullandığı tespit edildi.

DRON DESTEKLİ OPERASYON

Ekipler tarafından 24 Kasım’da belirlenen adrese dron destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 12 kilo 540 gram sıvı ecstasy, 300 gram metamfetamin, 112 bin 200 lira para, 4 cep telefonu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden A.A.’nın “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan, İ.G.’nin ise "Ateşli silah ve mermi bulundurma", “Uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçlarından arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.