Maltepe'de dron destekli operasyon. 12 kilo 840 gram uyuşturucu ele geçirildi
27.11.2026 12:03
Yapılan aramada 12 kilo 840 gram uyuşturucu madde ve 112 bin 200 lira ele geçirildi.
İstanbul Maltepe'de, dron destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 3 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ve Yalı Mahallesi’nde bulunan bir evi uyuşturucuyu saklamak amacıyla kullandığı tespit edildi.
DRON DESTEKLİ OPERASYON
Ekipler tarafından 24 Kasım’da belirlenen adrese dron destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 12 kilo 540 gram sıvı ecstasy, 300 gram metamfetamin, 112 bin 200 lira para, 4 cep telefonu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden A.A.’nın “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan, İ.G.’nin ise "Ateşli silah ve mermi bulundurma", “Uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçlarından arandığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.