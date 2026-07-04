Maltepe'de maskeli soygun. Kuyumcuyu silahla soyup kaçtılar

Maltepe’de silahla girdiği kuyumcudan tezgahtaki altınları alan 2 şüpheli kaçtı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 11:00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Tülin Caddesi üzerindeki kuyumcuda meydana geldi.

Kimliği belirlenemeyen iki kişi motosikletle geldiği kuyumcunun önünde durup silahla içeriye girdi. Şüphelilerden biri tezgahda bulunan bir miktar altını alıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri ekiplerinin çalışmasında soygunu kar maskeli iki kişini gerçekleştirildiği tespit edildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.