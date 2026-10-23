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Manavgat'ta kömür yüklü TIR devrildi. 2 yaralı

23.10.2026 15:23

Manavgat'ta kömür yüklü TIR devrildi. 2 yaralı
Anadolu Ajansı

Kaza bölgesi dronla havadan görüntülendi.

AA
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kömür yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'dan Manavgat istikametine giden F.Y'nin kullandığı kömür yüklü TIR, D-687 kara yolu Beydiğin Mahallesi mevkisindeki virajdan uçuruma devrildi.

 

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

 

Kazada yaralanan sürücü ile TIR'daki H.K, ekiplerce uçurumdan çıkarılarak Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Kaza bölgesi de dronla görüntülendi.

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