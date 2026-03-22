Manavgat’ta zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza, Manavgat-Akseki D-695 Karayolu Taşkesiği Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat yönüne seyir halinde olan Alparslan M.M. idaresindeki otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, karşı yönden gelen A.S.Y.'nin kullandığı otomobile çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle yolda savrulmaya devam eden Alparslan M.M.’nin aracına, bu kez aynı istikamette arkasından gelmekte olan Adem G. yönetimindeki 42 BBJ 217 plakalı otomobil çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, bölge trafik ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araç sürücüsü Adem G. ile araçta yolcu olarak bulunan İ. Metin yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.