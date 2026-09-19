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Mandıraya giren kurtlar hayvanlara saldırdı

19.09.2026 15:08

Mandıraya giren kurtlar hayvanlara saldırdı
IHA

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

İHA
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Kırşehir’in Boztepe ilçesine bağlı bir mandıraya giren kurtlar, hayvanlara saldırdı.

Kırşehir'de Boztepe ilçesine bağlı Çiğdeli köyünde bulunan mandıraya giren kurtlar, içeride bulunan hayvanlara saldırdı. 

 

Yaşanan olay, mandıranın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

 

Görüntülerde; kurtların mandıra içerisinde dolaştığı ve hayvanlara saldırdığı görüldü. Kurtların saldırısı sonucunda iki hayvanın telef olduğu öğrenildi.