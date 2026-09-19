Mandıraya giren kurtlar hayvanlara saldırdı

Kırşehir 'de Boztepe ilçesine bağlı Çiğdeli köyünde bulunan mandıraya giren kurtlar, içeride bulunan hayvanlara saldırdı.

Yaşanan olay, mandıranın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde; kurtların mandıra içerisinde dolaştığı ve hayvanlara saldırdığı görüldü. Kurtların saldırısı sonucunda iki hayvanın telef olduğu öğrenildi.