Manisa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Zeytin toplama işçilerini taşıyan traktördeki Gülcan Gökçebak, hayatını kaybetti. Traktördeki diğer 3 işçi ile kamyonetteki 5 zeytin toplama işçisi yaralandı. Yaralıların tedavisi sürerken, 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

YASAL UYARI

AKHISAR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. AKHISAR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.