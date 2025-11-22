Manisa'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2'si ağır 8 yaralı
22.11.2025 12:51
DHA
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada zeytin toplama işçisi Gülcan Gökçebak (38) hayatını kaybetti, 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Akhisar-Balıkesir kara yolunun 10'uncu kilometresindeki Gökçeahmet rampasında meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen 2 kamyon, kamyonet ile 45 NF 985 plakalı traktör çarpıştı.
İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Zeytin toplama işçilerini taşıyan traktördeki Gülcan Gökçebak, hayatını kaybetti. Traktördeki diğer 3 işçi ile kamyonetteki 5 zeytin toplama işçisi yaralandı. Yaralıların tedavisi sürerken, 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
