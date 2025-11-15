Polis aracının TIR'a çarptığı kazada bir şehit

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, trafik polislerinin bulunduğu ekip aracı TIR'a çarptı. Kazada bir polis memuru şehit oldu, bir polis ağır yaralandı.

Sağlık görevlileri bir polisin yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı diğer polisi hastaneye kaldırdı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

