Polis aracının TIR'a çarptığı kazada bir şehit
15.11.2025 11:02
AA
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, trafik polislerinin bulunduğu ekip aracı TIR'a çarptı. Kazada bir polis memuru şehit oldu, bir polis ağır yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda bir trafik polisi aracı, park halindeki TIR'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri bir polisin yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralı diğer polisi hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan polisin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
YASAL UYARI
ALAŞEHIR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ALAŞEHIR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.