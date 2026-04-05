Düğünde ilginç anlar. Damada takı yerine ayva taktılar

Manisa'nın Gördes ilçesinde bir düğünündeki takı merasiminde ilginç anlar yaşandı.

Gördes Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen düğünde erkek kuaförü Emrah Esen ile kadın kuaförü Fatma Ertaş dünya evine girdi.

ARKADAŞLARINDAN DAMADA "BEŞİ BİR YERDE AYVA"

Düğün töreni sırasında takı merasimi yapılırken damadın arkadaşları sıra dışı bir sürprize imza attı.

Damadın arkadaşları, geleneksel beşi bir yerde altın yerine damadın boynuna ipe dizili beş adet Kıran köyü ayvası taktı.

Damat ve gelin bu sürprizi gülerek karşıladı.

BENZER OLAY AMASYA'DA DA YAŞANMIŞTI

Amasya'da da geçen sene dünya evine giren bir çiftin düğününde damada arkadaşları ayva hediye etmiş, damat da ayvayı yemişti.