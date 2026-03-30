Manisa'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
30.03.2026 16:40
Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Manisa'da İ.Z. (59) idaresindeki kamyonet, Salihli ilçesi Yörük Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Murat Erikçi'nin (31) kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Erikçi, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olay yerinden uzaklaşan kamyonet sürücüsü İ.Z., polis ekiplerince yakalandı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
