Manisa'da kadın cinayeti. Eşini öldürdüğünü itiraf eden adam gözaltına alındı

Manisa'da 55 yaşındaki bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından suçunu itiraf eden 62 yaşındaki kocası polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Salihli ilçesi Yörük Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne adreste bıçakla yaralanmış bir kişinin olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye yönlendirilen sağlık ve polis ekiplerinin incelemelerinde, 5 yerinden bıçaklanan Sultan Gürel Gök'ün (55) yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, hayatını kaybeden kadının eşi Himmet Gök'ü (62) gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiği belirtildi.

KORUMA KARARI ALDIRMIŞ

Sultan Güral Gök'ün, yaklaşık bir hafta önce kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşinden şikayetçi olduğu ve hakkında koruma kararı çıkarttığı öğrenildi.

Bu duruma tepki gösteren Himmet Gök'ün, gece saatlerinde eve giderek eşini defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlaşıldı.

Emniyetteki sorgusu süren şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.