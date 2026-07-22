Manisa'da kadın cinayeti. Eşini öldürdüğünü itiraf eden adam gözaltına alındı
22.07.2026 16:15
Son Güncelleme: 22.07.2026 16:15
Manisa'da eşi hakkında koruma kararı aldıran 55 yaşındaki kadın, evinde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayeti itiraf eden 62 yaşındaki eşi gözaltına alındı.
Manisa'da 55 yaşındaki bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından suçunu itiraf eden 62 yaşındaki kocası polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, Salihli ilçesi Yörük Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne adreste bıçakla yaralanmış bir kişinin olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye yönlendirilen sağlık ve polis ekiplerinin incelemelerinde, 5 yerinden bıçaklanan Sultan Gürel Gök'ün (55) yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, hayatını kaybeden kadının eşi Himmet Gök'ü (62) gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde suçunu kabul ettiği belirtildi.
KORUMA KARARI ALDIRMIŞ
Sultan Güral Gök'ün, yaklaşık bir hafta önce kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşinden şikayetçi olduğu ve hakkında koruma kararı çıkarttığı öğrenildi.
Bu duruma tepki gösteren Himmet Gök'ün, gece saatlerinde eve giderek eşini defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlaşıldı.
Emniyetteki sorgusu süren şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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