Aralık ayı gelmesine rağmen üzüm hasadı devam ediyor
01.12.2025 12:38
İHA
Manisa'da üzüm kesimi aralık ayına girilmesine rağmen devam ediyor.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde örtü altında korunan üzümler aralık ayında da kesilmeye devam ediyor. Üreticiler bu yöntemle kaliteli ürün aldıklarını açıkladı. Yaş üzümün fiyatlarının 30-35 lira civarında seyrettiği belirtildi.
Hasat edilen üzümler kamyonlara yükleniyor
Üzüm üreticisi İbrahim Camkıran "Aralık ayının ilk günlerindeyiz ve kesimler devam ediyor. Bu yıl üzümlerin kalitesi çok güzel. Hasadın 15-20 Aralık’a kadar süreceğini tahmin ediyorum. Ben her gün bir kamyon üzümü Adana’ya gönderiyorum." diye aktardı.
