Aralık ayı gelmesine rağmen üzüm hasadı devam ediyor

Üzüm üreticisi İbrahim Camkıran "Aralık ayının ilk günlerindeyiz ve kesimler devam ediyor. Bu yıl üzümlerin kalitesi çok güzel. Hasadın 15-20 Aralık’a kadar süreceğini tahmin ediyorum. Ben her gün bir kamyon üzümü Adana’ya gönderiyorum." diye aktardı.