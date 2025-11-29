Manisa'da özlenen yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü
29.11.2025 16:31
İHA
Uzun süredir yağmur bekleyen Sarıgöllü üreticiler, sağanakların üzüm bağları ve ekili alanlara can suyu olmasının sevincini yaşıyor.
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde uzun süredir beklenen yağışların başlaması, çiftçiler arasında büyük memnuniyet oluşturdu. Özellikle üzüm bağları ve diğer ekili alanlarda etkili olan yağmurun, toprağa can suyu olduğu ifade edildi.
Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle yer altı su seviyelerinin düştüğünü, Buldan ve Afşar barajlarındaki su miktarının azalmasının ise üreticileri endişeye sevk ettiğini belirten çiftçiler, son günlerde etkili olan sağanak yağışların tarım için büyük önem taşıdığını söyledi.
