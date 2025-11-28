Oyun oynayan çocuk komşusunun traktörünün altında kaldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üç yaşındaki Emirhan Bağcı, anne ve babasıyla birlikte gittiği üzüm bağından oyun oynamak için geçtiği komşu bağda çift süren B.T. yönetimindeki traktörün altında kalarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Minik Emirhan Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen küçük çocuğun hayatın kaybettiği öğrenildi.

Küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.