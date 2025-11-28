Oyun oynayan çocuk komşusunun traktörünün altında kaldı
28.11.2025 15:58
İHA
Manisa'da üzüm bağında oyun oynayan 3 yaşındaki Emirhan Bağcı, komşusunun traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üç yaşındaki Emirhan Bağcı, anne ve babasıyla birlikte gittiği üzüm bağından oyun oynamak için geçtiği komşu bağda çift süren B.T. yönetimindeki traktörün altında kalarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Minik Emirhan Sarıgöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen küçük çocuğun hayatın kaybettiği öğrenildi.
Küçük çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.
YASAL UYARI
SARIGÖL Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. SARIGÖL Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.