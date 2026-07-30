Kötü kokular üzerine girilen evde ölü bulundu
30.07.2026 16:00
65 yaşındaki Ercüment Kınacı evinde ölü bulundu.
Manisa'da yalnız yaşayan 65 yaşındaki emekli çarşı ve mahalle bekçisi Ercüment Kınacı, evinde ölü bulundu. Şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki emekli çarşı ve mahalle bekçisi Ercüment Kınacı, evinden yayılan kötü kokular üzerine girilen dairesinde ölü bulundu.
Olay, Aynı Ali Mahallesi 3502 Sokak'ta meydana geldi. Kınacı'nın yaşadığı apartman dairesinden ağır kokular geldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yardımıyla dün saat 19.30 sıralarında eve giren ekipler, Ercüment Kınacı'yı yerde hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kınacı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Vücut bütünlüğünün bozulmuş olması ve yanında kan izleri bulunması nedeniyle ölümü şüpheli değerlendirilen Kınacı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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