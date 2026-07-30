Kötü kokular üzerine girilen evde ölü bulundu

Manisa'da yalnız yaşayan 65 yaşındaki emekli çarşı ve mahalle bekçisi Ercüment Kınacı, evinde ölü bulundu. Şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Vücut bütünlüğünün bozulmuş olması ve yanında kan izleri bulunması nedeniyle ölümü şüpheli değerlendirilen Kınacı'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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