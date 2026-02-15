Manisa'da cinayet. 72 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü
15.02.2026 14:30
Manisa'da cinayet. 72 yaşındaki eşini öldürdü
Manisa'da, 80 yaşındaki zanlı 72 yaşındaki eşini henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bıçakladı. Talihsiz kadın hayatını kaybetti.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla öldüren 80 yaşındaki koca polis tarafından gözaltına alındı.
Bir apartman dairesinde yaşayan yaşlı çiftin arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ercan Ö. eşi Emine Ö.'yü bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi
Ercan Ö. polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
