486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali başladı

41 ÇEŞİT BAHARAT KAZANA DÖKÜLDÜ

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin sıradan bir etkinlik olmadığını vurgulayan Vali Vahdettin Özkan, "Mesir, dünyanın en eski ve en köklü festivallerinden biridir. Festival, manevi yönü, şifa geleneği ve inanç değerlerimiz açısından son derece kıymetlidir. 500 yıllık bir mirası devam ettirmek son derece önemlidir." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu da festivalin, mesir geleneğinin, hoşgörü ve şifanın sembolü olduğunu, bu yıl festivalin bayramın ikinci gününe denk gelmesinin şehir için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Törene katılan protokol üyeleri, mesir macununun içeriğinde yer alan 41 çeşit baharat ve bitkiyi kazana dökerek karıştırdı.

Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 28 Nisan Pazar günü Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden vatandaşlara 10 ton mesir macunu saçılmasıyla sona erecek.