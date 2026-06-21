Babalar Günü'nde baba dehşeti: Kızını bıçaklayıp öldürdü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alaşehir ilçesinde boşandıktan sonra babaevine dönen Birsen Y. (23) ile babası Ü.Y. (56) arasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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