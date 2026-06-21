Babalar Günü'nde baba dehşeti: Kızını bıçaklayıp öldürdü
21.06.2026 10:55
Katil zanlısı baba gözatlına alındı. (Foto: Arşiv)
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, babası tarafından bıçaklanan genç kadın hayatını kaybetti.
Babalar Günü'nde Manisa'dan acı bir haber geldi.
Alaşehir ilçesinde boşandıktan sonra babaevine dönen Birsen Y. (23) ile babası Ü.Y. (56) arasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Bunun üzerine baba bıçakla kızını ölürdü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Baba jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, Birsen Y.'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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