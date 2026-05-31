Barajda su seviyesi yükseldi, bölgeye canlılık geldi

Bu yıl etkili olan yağışlarla birlikte Manisa'da bulunan Buldan Barajı'nda su seviyesi yükseldi.

Buldan Barajı, yalnızca tarımsal sulamaya katkı sunmakla kalmıyor, vatandaşlara dinlenme ve piknik yapma fırsatı da sağlıyor.

Ailesiyle birlikte piknik yapmak için baraj çevresine gelen Mücahit Saraç, "Huzurlu şekilde dinlenme imkanı bulduk." dedi.

Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar, Buldan Barajı çevresindeki piknik alanlarına akın etti. Yükselen su seviyesinin bölgeye ayrı bir güzellik kattığı dile getirildi. Baraj çevresindeki doğal yaşamın da yeniden canlandığı gözlendi.

Daha önce 6-7 bin dekarlık alan sulanabilirken, kapalı sistem sayesinde bugün toplam 19 bin 300 dekarlık tarım arazisine su verildiği öğrenildi.

