Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
14.06.2026 18:49
Katil zanlısı hakkında, daha önce eşinin başvurusu üzerine mahkemece evden uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. (Foto: Arşiv)
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp kızını yaralayan zanlı gözaltına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kervan Yolu'nda V.Y. (55) ile boşanma aşamasındaki eşi U.Y. (55) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine V.Y. eşine tabancayla ateş ettikten sonra olay sırasında müdahale etmek isteyen 18 yaşındaki kızını da tabancanın kabzasıyla dövdü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
U.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, kızı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Katil zanlısı V.Y.. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlı hakkında, daha önce eşinin başvurusu üzerine mahkemece evden uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.
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