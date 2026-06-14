Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

U.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, kızı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Katil zanlısı V.Y.. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Tartışmanın büyümesi üzerine V.Y. eşine tabancayla ateş ettikten sonra olay sırasında müdahale etmek isteyen 18 yaşındaki kızını da tabancanın kabzasıyla dövdü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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