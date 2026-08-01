Çocukları kullanan suç örgütüne operasyon

3'ü yaşı küçük olmak üzere toplam 7 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaylarla bağlantılı oldukları belirlenen, 3'ü yaşı küçük olmak üzere toplam 8 şüpheli, İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet birimleri olayların aydınlatılması amacıyla teknik ve fiziki takip, kamera incelemeleri ile kapsamlı saha araştırmaları yürütüldü.

Haziran ve temmuz ayları içerisinde Manisa merkezde meydana gelen iş yeri kundaklama ve ikamet kurşunlama olaylarının çocukları kullanarak gerçekleştirildiği tespit edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, iş yeri kundaklama ve ikamet kurşunlama gibi suçlara karıştığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

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