Çocukları kullanan suç örgütüne operasyon
01.08.2026 08:59
Çocukları suça sürükleyen örgüte operasyon.
Manisa'da çocukları kullandığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince organize suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, iş yeri kundaklama ve ikamet kurşunlama gibi suçlara karıştığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Haziran ve temmuz ayları içerisinde Manisa merkezde meydana gelen iş yeri kundaklama ve ikamet kurşunlama olaylarının çocukları kullanarak gerçekleştirildiği tespit edildi.
Emniyet birimleri olayların aydınlatılması amacıyla teknik ve fiziki takip, kamera incelemeleri ile kapsamlı saha araştırmaları yürütüldü.
Olaylarla bağlantılı oldukları belirlenen, 3'ü yaşı küçük olmak üzere toplam 8 şüpheli, İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyonda, suç sırasında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet tabanca ile 2 adet fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 220. maddesi olan 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçu kapsamında işlem yapıldı.
3'ü yaşı küçük olmak üzere toplam 7 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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