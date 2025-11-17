Devrilen traktörün altında kalmıştı yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza kırsal mahallede gerçekleşti. Elvan Yeşilkula, babası Mollaahmetler Mahallesi muhtarı olan Hikmet Yeşilkula'ya yardım etmek için traktörle tarladan eve dönmek üzere yola çıktı. Yeşilkula'nın direksiyon yönetimini kaybettiği traktör devrildi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeşilkul'a Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yeşilkula, bugün sabah hayatını kaybetti. Yeşilkula'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.