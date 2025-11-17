Devrilen traktörün altında kalmıştı yaşam mücadelesini kaybetti
17.11.2025 13:07
DHA
Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü Elvan Yeşilkula (24), tedavi gördüğü hastanede 1 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kaza kırsal mahallede gerçekleşti. Elvan Yeşilkula, babası Mollaahmetler Mahallesi muhtarı olan Hikmet Yeşilkula'ya yardım etmek için traktörle tarladan eve dönmek üzere yola çıktı. Yeşilkula'nın direksiyon yönetimini kaybettiği traktör devrildi.
Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeşilkul'a Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yeşilkula, bugün sabah hayatını kaybetti. Yeşilkula'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
YASAL UYARI
MANISA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MANISA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.