Drift yapan sürücü cezadan kaçamadı

Manisa İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede drift yaparak hem kendi hem de diğer sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye atan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında otomobil sürücüsü D.C. yakalandı.

Ehliyetine geçici süre el koydukları sürücüye 58 bin 217 lira ceza kesen ekipler, otomobili de trafikten men etti.